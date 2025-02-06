06/02/2025 16:29

【大國博弈】新加坡銀行：中美談判直接影響中國市場及人幣走勢

《環富通基金頻道6日專訊》新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇指，繼早前威脅對加拿大和墨西哥進口產品徵收25%關稅後，美國周二（4日）正式實施對中國進口產品全面徵收10%的關稅措施。金融市場反應審慎，因北京僅針對部分美國產品徵收10%至15%的報復性關稅，為避免貿易戰升級留出談判空間。



特朗普在其第二個任期開始前曾提議將關稅提升至60%，目前美國並未進一步提高對中國進口產品的關稅，讓投資者暫時鬆一口氣。如果美國維持10%的關稅至2025年底，其影響應在可控範圍內，預計今年中國GDP增速可能較2024年的5.0%下降約0.5個百分點。但如果美國將關稅提高至20%至30%，中國2025年的經濟增長則可能降至約4.0%，對金融市場造成衝擊。因此，新一輪中美談判成敗攸關，將直接影響中國市場波動和人民幣貶值風險。(wa)