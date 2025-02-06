06/02/2025 16:33

【大國博弈】保德信：反覆無常關稅或為市場添亂，帶來潛在衝擊

《環富通基金頻道6日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)指，早已警示特朗普政府的政策施行順序可能存在問題，而市場在新一周伊始，便因美國針對墨西哥、加拿大及中國加徵關稅的消息再次受到衝擊。這些關稅措施似乎將優先於削減企業稅和放寬監管等促增長政策實施。已宣布的關稅措施一旦生效（目前美國針對墨西哥和加拿大進口商品的關稅將延後一個月），估計美國GDP將「靜態」下降1個百分點，而通脹率則上升1個百分點。



*若關稅生效料美GDP「靜態」降1個百分點，聯儲局或保持觀望*



將潛在影響視為「靜態」，乃由於通脹方面可能存在若干緩解因素。首先，「靜態」預估並未考慮替代效應，其影響在已宣布的關稅方案下可能相當顯著。其次，這些預估亦未考慮實際庫存水平，目前的庫存水平（不包括汽車）較疫情前高出約3-5%。最後，面對利潤壓縮，企業不太可能將大部分增加成本轉嫁給消費者，特別是消費者已面臨工時縮短、工資停滯不前和儲蓄下降等壓力。



反覆無常的關稅政策可能會造成廣泛市場混亂，並帶來潛在衝擊。此外，這種不確定性或將抵銷未來幾個月部分有利於經濟增長的政策效用。因此，預計聯儲局將密切關注關稅對經濟增長的潛在影響，並可能容忍一次性價格上漲。面對通脹壓力，聯儲局可能會向市場強調，現行政策仍然具有限制性，並在關稅問題上保持觀望態度。(wa)