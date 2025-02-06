06/02/2025 16:40

《基金觀點》施羅德：美經濟不著陸可能性增，對長久期債券謹慎

《環富通基金頻道6日專訊》施羅德投資無約束固定收益投資團隊發表評論指，近期的經濟消息顯示出特朗普當選美國總統點燃了所謂的「動物本能」，增加了經濟「不著陸」（又稱「無著陸」，即美國經濟持續增長、通脹重新抬頭、聯儲局幾乎沒有降息空間的情況）情況的可能性，在這種情況下，通脹仍具黏性，利率可能需要在更長時間內保持在較高水平，將經濟「不著陸」情況的可能性調高至35%。



該團隊分析道，在經濟「硬著陸」情境下，將會看到經濟活動急劇下滑，並且有需要進一步減息，而目前這種情境的機率只有5%。短期內，需要擔憂美國經濟前景的理由非常有限。雖然這些情境適用於全球，但美國目前的經濟動力強勁，這表示當地對不同情境發生的概率有較大的影響。



*美企或對新政府持正面看法，經濟環境或過於強勁*



隨著2025年的來臨，繼續看到更多證據顯示美國企業或對新政府持正面看法，因此經濟數據可能會維持強勁。最值得注意的是，小型企業的信心已進一步上升，製造業景氣持續擴張，而美國最新的職位空缺增加，也暗示美國企業對中期經濟前景更加有信心。



隨著經濟增長保持穩健且市場對前景的信心不斷改善，也有跡象顯示美國經濟環境可能變得有點過於強勁。2024年12月當地失業率趨勢有所下降。這對聯儲局而言至關重要，因這使其略微上調了2025年失業率的預測。現階段，聯儲局沒有必要突然作出反應，尤其是考慮到薪酬壓力看似仍在放緩，價格壓力目前仍相對受控。然而，有理由保持警惕，經濟「不著陸」情景概率的上調亦反映了這些風險。



另一個支持美國經濟在未來幾個月仍保持上行的理由是自新冠疫情以來，每年第一季的經濟數據往往會呈現出一定的季節性強勁勢頭。因此，儘管經濟數據已經出現正向修正，但對2025年美國經濟增長的普遍預期仍有上調的可能。



*收益率曲線或進一步陡峭化，偏好美機構按揭抵押證券*



儘管最近幾周投資市場已大幅轉向更充分地消化經濟「不著陸」的情境，但其發生概率的上調使施羅德投資對長久期債券保持謹慎。目前保持中性觀點仍屬合適，尤其是考慮到美國經濟增長動力增強、就業人數有所增長，以及通貨緊縮方面取得有限進展。然而，仍堅信未來幾個月內收益率曲線可能會進一步陡峭化，尤其是在美國。儘管曲線前端可能仍主要受聯邦基金利率所影響，但如果美國經濟顯示下行跡象，短期利率預期可能降低，這將會是一個具吸引力的不對稱現象。在曲線較長的一端，債券期限溢價上漲令收益率在最近數周持續受壓，但仍認為這情況有持續發展的空間，尤其是考慮到歷史起點較低。



在固定收益配置方面，本月施羅德投資並無重大變動，仍偏好美國機構按揭抵押證券(MBS)，因其估值吸引，儘管主權債券收益率上升，該資產類別仍保持相對良好的狀態。在企業信貸方面，偏好短期歐洲投資級別信貸，這類資產似乎相對更具價值。更廣泛而言，仍然認為高收益債券在當前估值下缺乏吸引力，但與美國市場相比，歐洲高收益債券的邊際價值較高。與2024年12月一樣，抵押債券仍然相對受歡迎，其估值與投資級別信貸和國際機構、主權及政府機構（簡稱SSA）債券相比更具有吸引力。(wa)