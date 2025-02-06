06/02/2025 08:36

【大國博弈】字節跳動出售TikTok談判據報進展緩慢

《經濟通通訊社6日專訊》短片分享平台TikTok在美國「不賣就禁」限期早前獲延長75日，但據報TikTok母公司字節跳動由於正等待北京表態，在賣盤談判上進展緩慢。



《華盛頓郵報》引述消息人士稱，中方似乎會採取強硬態度，可能寧願讓TikTok關閉，也不批准出售，又指中方正等待與美國政府達成一個涉科技及貿易政策的「大協議」。



美國國會去年5月通過法例，指字節跳動在今年1月19日前如果不出售TikTok美國業務，美國應用程式商店就會下架TikTok。字節跳動一直不同意出售事宜。今年1月20日，美國應用程式商店把TikTok下架，但美國總統特朗普上任後則簽署行政命令，給予TikTok禁令75天的寬限期。他上月底曾表示，與不少人就收購TikTok美國業務進行商討，相信在未來30日會有結果。(ry)