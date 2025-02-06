06/02/2025 16:01

【大國博弈】商務部：中方對美國單邊霸凌一定會採取必要措施

《經濟通通訊社6日專訊》中國商務部今天下午舉行新聞發布會，商務部新聞發言人何咏前再次就美國對中國產品增加關稅回應指，中方不會主動挑起貿易爭端，願通過對話協商來解決問題，但對於單邊霸凌舉措，一定會採取必要措施，堅決捍衛自身權益。



會上有記者提及美國推遲對加拿大和墨西哥加徵關稅，何咏前表示，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂全球產業鏈、供應鏈穩定，加劇全球貿易緊張。中方願同有關國家一道主張自由貿易和多邊主義，共同應對單邊主義和貿易保護主義挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。



*美國郵政「朝令夕改」，華：跨境電商仍具很強競爭力*



至於美國郵政「朝令夕改」，先宣布暫停接收中國內地及香港入境包裹，幾小時後又宣布恢復接收，中國商務部表示，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強競爭力，國際貿易數字化發展的大趨勢不會改變。



何咏前補充，希望美方能夠順應國際貿易發展趨勢，優化監管，為跨境電商發展營造公平可預期的政策環境，也為本土消費者提供更便利、更優質優價的消費環境。(ry)