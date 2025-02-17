06/02/2025 18:04

【ＡＩ】俄儲蓄銀行大讚DeepSeek，擬與中國合作研究AI

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》引述俄羅斯最大銀行--俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)一位高管透露，該行計劃與中國研究人員合作開展人工智能(AI)聯合項目，盛讚中國DeepSeek以較美國競爭對手更低廉的成本創造出AI模型，顛覆了科技界的格局。



報道介紹，俄羅斯儲蓄銀行在首席執行官German Gref的領導下，已經從一家背負著繁重官僚主義包袱的前蘇聯式國家儲蓄銀行，轉變為俄羅斯AI領域領軍企業之一，並於2023年發布了GigaChat模型。



報道引述俄羅斯儲蓄銀行第一副首席執行官Alexander Vedyakhin表示，該行擁有許多科學家，「我們計劃通過這些科學家與來自中國的研究人員開展聯合研究項目」，但他未有具體說明計劃與中國的哪些人合作。Vedyakhin又稱，該行已將DeepSeek與該行旗下最先進模型GigaChat MAX進行比較，結果表明，中國的競爭對手在科學任務方面更勝一籌，而GigaChat在銀行業務方面與其不相上下，甚至更勝一籌。



Vedyakhin還稱，DeepSeek的成功符合俄羅斯儲蓄銀行的戰略，即尋找低成本的解決方案，而不是投資數以十億美元計的資金在超大型計算基礎設施項目上，例如美國總統特朗普宣布的合資企業Stargate。DeepSeek已經證明，即使降低能力，也有可能實現與美國模型相當的質量，「這讓人懷疑在工程創新時是否有必要進行極端投資」。



Vedyakhin並認為，DeepSeek的成功主要歸功於其透明度，指這與OpenAI的封閉性形成了鮮明對比，「這吸引了一個龐大的社群」。(sl)