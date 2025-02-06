06/02/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣即期開市升24點子，中間價續小升企穩三個月高

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1691，較上個交易日小升2點子，續創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離844點，上個交易日報7.1693。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開24點子，報7.2700，上個交易日即期匯率收盤報7.2724。



隔夜美元指數和美債收益率均現調整，助力緩和人民幣外部壓力，但中美貿易戰前景仍存巨大不確定性，人民幣貶壓難解，監管不得不維持對中間價的過濾舉措，等待更清晰的中美談判進展。



交易員稱，美國總統特朗普熱衷加徵關稅料會推升美國通脹預期，美元也將保持偏強，可以預計主要非美貨幣，包括人民幣，均面臨進一步貶值的壓力。如果中國經濟放緩疊加關稅進一步升級，人民幣料逐漸向7.50關口靠攏。(jq)