06/02/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收跌175點子報7.2899，創逾兩周低

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2899，較上個交易日4時30分收盤價大跌175點子，創1月20以來逾兩周新低，全日在7.2700至7.2912之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌132點子，報7.2961。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1691，較上個交易日小升2點子，續創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離844點，上個交易日報7.1693。



監管層繼續通過中間價傳遞清晰的維穩信號，等待中美元首可能的交流。離岸人民幣流動性保持偏緊，有助於緩和CNH下行壓力。



市場人士表示，美元指數和美債收益率震盪回落，目前對緩解人民幣的下行壓力幫助有限，畢竟關稅不確定性高懸；關注周五美國非農數據，尋找美聯儲政策變化線索。



星展銀行最新觀點認為，儘管美國加徵關稅，但中國繼續保持中間價穩定，考慮到中美談判的前景，貿易緊張局勢可能暫時得到控制，預計離岸CNH繼續維持在7.3元附近盤整。(jq)