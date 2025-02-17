06/02/2025 09:47

【ＡＩ】中國籍前谷歌工程師被追加起訴至14罪，包括竊AI技術

《經濟通通訊社6日專訊》在中國AI初創公司DeepSeek引起全球熱議之際，美國司法部周二(4日)宣布，去年3月被起訴涉嫌4項竊取商業秘密罪的中國籍前Google工程師丁林葳(Linwei Ding音譯，又名Leon Ding)，被追加起訴多項罪名。《美國之音》報道指，最新起訴書指控丁林葳涉嫌7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，而這些指控與其從谷歌(Google)竊取人工智能(AI)相關技術有關。



*涉竊谷歌商業秘密期間出任融數聯智CTO並創立AI公司*



最新起訴書指，谷歌2019年聘用丁林葳為軟件工程師，而在2022年5月至2023年5月期間，丁林葳從谷歌網絡向其谷歌雲(Google Cloud)個人帳戶上傳了1000多份文件，內含谷歌機密信息，包括商業秘密。



美國司法部表示，丁林葳受聘於谷歌期間，秘密與兩家中國公司結盟，其於2022年6月曾討論出任一家中國科技初創公司首席技術官(CTO)；2023年5月，其於中國成立聚焦人工智能和機器學習的科技公司，並擔任該公司的首席執行官(CEO)。



最新起訴書指認，與丁林葳接洽的中國公司為北京融數聯智科技有限公司，而他自己建立的公司是上海至算科技有限公司。該起訴書指控，丁林葳通過竊取谷歌的商業秘密，意圖使中國政府受益。其中，丁林葳嫌竊取與硬件基礎設施和軟件平台相關的技術，這些技術使谷歌的超級計算數據中心能夠訓練和提供大型人工智能模型；同時，其涉嫌竊取的商業秘密，可將數千個芯片編排成能夠訓練和執行尖端人工智能工作的超級計算機軟件。



*被控竊密自建公司以助中國擁有國際水平算力平台*



丁林葳還向其科技公司的員工傳閱了一份PPT，內容提到中國鼓勵發展人工智能產業的國家政策。他並製作了一份PPT提及向中國人才計劃提出申請。最新起訴書介紹，該人才計劃激勵在中國境外從事研發的個人將知識和研究成果轉移到國內，以換取薪資、研究資金、實驗室或其他獎勵。丁林葳的人才計劃申請書稱，其公司的產品將幫助中國擁有國際水平的算力平台能力。



美國司法部提到，如果丁林葳被裁定有罪，他將就每一項竊取商業秘密罪面臨最長10年監禁及最高25萬美元罰款，並因每一項經濟間諜罪而面臨最長15年監禁以及最高500萬美元罰款。(sl)