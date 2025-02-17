06/02/2025 10:32

【ＡＩ】國際頂尖AI科學家許主洪據報已加入阿里，任集團副總裁

《經濟通通訊社6日專訊》據內媒《界面新聞》引述知情人士透露，全球頂尖人工智能科學家許主洪(Steven Hoi)正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。報道並指，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內人才加盟。



據內地科技媒體Donews、IT之家等介紹，許主洪為國際知名人工智能專家，2002年於清華大學計算機系本科畢業後，他分別在2004年和2006年獲得香港中文大學計算機科學與工程系的碩士和博士學位。許主洪發表過逾200篇會議和期刊論文，被引用次數超過8000次，研究方向包括機器學習的基礎研究和人工智能多個領域的應用研究，其研究的應用領域包括多媒體信息檢索、計算機視覺、大數據分析、社交媒體、智能網絡安全、計算金融和智慧城市等，2018年12月當選為IEEE Fellow，即電機電子工程師學會會士，是該學會最高榮譽。



許主洪現時在新加坡管理大學(SMU)信息系統學院任終身教授，此前曾在新加坡南洋理工大學(NTU)計算機工程學院任終身教職數年。他目前還是國際頂級期刊IEEE TPAMI的編委以及國際著名人工智能期刊Neurocomputing的主編。(sl)