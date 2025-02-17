06/02/2025 13:53

【ＡＩ】自答與OpenAI競爭，DeepSeek：或現雙巨頭

《經濟通通訊社6日專訊》DeepSeek熱潮延續，國內外雲廠商和晶片商紛紛接入DeepSeek。其競爭對手Open AI當地時間6日宣布ChatGPT Search向所有人開放，無需註冊。內媒《新浪科技》在DeepSeek詢問，Open AI此舉是否受到DeepSeek的影響，又問「在這場競爭中，更看好DeepSeek還是Open AI？」



報道指，DeepSeek給出結論稱，更看好OpenAl，但DeepSeek不可忽視。DeepSeek解釋，OpenAl的護城河更寬：技術領先性、多模態能力及生態擴展使其在綜合競爭力上佔據優勢。但DeepSeek自身具有顛覆性潛力：低成本與開源策略可能重塑行業規則，尤其在價格敏感市場和新興地區。DeepSeek認為，兩者競爭將推動AI技術更快速普及，最終受益的是用戶與行業。未來格局可能呈現「雙巨頭」態勢，而非單一勝出。(sl)