06/02/2025 15:04

【ＡＩ】格力董明珠：涉足機器人多年，AI技術助空調能效提升

《經濟通通訊社6日專訊》據南方財經全媒體報道，格力電器(深:000651)董事長兼總裁董明珠昨在廣州參加廣東省高質量發展大會期間接受採訪時表示，格力電器已涉足機器人很多年；目前也與很多世界500強企業建立了深層次合作，根據其需求為其定制服務和產品。



董明珠指出，行業需求已進入下一階段，從過去的單個機器人，到目前成體系化的數智管理系統。通過大數據系統，格力能夠帶動配套企業，使之按照格力的標準生產，並借工業機器人幫助上游供應商進行技術改造，長此以往必將推動其提升管理水平。



董明珠又指，格力的產業鏈很長，覆蓋消費家電、智能裝備、工業製品等，需要大數據、AI的支撐，而格力進入數字化管理已超十年，AI技術亦已應用在格力產品中，將一款空調能效提升了將近14%。



*董明珠：要做世界最好技術去贏得世界尊重*



對於在震盪的國際局勢下如何應對外貿的不確定性，董明珠表示，要做世界最好的技術去贏得世界尊重，「別人所沒有的，就是自己的競爭力」。她舉例稱，格力推出了「風不吹人」的空調、可以乾洗的洗衣機，尤其後者在習慣穿著長袍的中東地區備受歡迎。



報道提到，根據格力電器2024年中財報，包括機器人、數控機床等業務在內的格力智能裝備板塊收入為2.6億元人民幣，雖然佔比較小，但仍在持續增長。2024年底，格力電器曾在投資者互動平台回應提問稱，格力電器深耕伺服電機、伺服驅動器、運動控制器等工業機器人技術領域，已實現機器人產品負載從1kg-600kg全系列覆蓋，可廣泛用於機械製造、汽車零部件加工、家電製造、3C等場景。(sl)