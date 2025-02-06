06/02/2025 10:31

【大國博弈】林宣武：美國郵政事件如坐過山車，倡清晰後才寄包裹

《經濟通通訊社6日專訊》美國早前宣布於當地時間周二(4日)起對華加徵10%關稅，涵蓋來自本港的產品，小額包裹亦不再獲關稅豁免，市民郵寄包裹往美國同樣要報關。美國郵政同日宣布暫停接收來自中國內地及香港的包裹，但維持僅半日即宣布繼續接收。香港付貨人委員會主席林宣武形容事情發展如坐過山車，情況有點混亂，認為可以多等兩日，待情況較清晰時，才寄包裹會較好。



林宣武今早接受電台訪問時表示，私人物品報關相對簡單，但商業上，特別是電商則較為複雜，可能要逐件包裹標示清楚，美方有權逐件產品檢視，又可以認為所填報的關稅太少，或會要求重新報價。另外，加徵的關稅究竟如何徵收，向誰收取等，也有待進一步了解。



*觀望會否以行政手段阻撓進口*



此前林宣武接受另一家媒體訪問時提到，加徵關稅影響不大，因內地產品價格低廉，計及關稅仍有一定競爭力。對於美國一度停收內地及本港包裹，他稱目前電子商貿平台約一成貨品經郵遞出口，以低價商品為主，若改用速遞公司的服務成本至少增加一倍，幸好美方撤銷決定，否則勢將衝擊電商平台。不過林宣武提醒，要留意美國會否以行政手段阻撓內地及本港貨品進口，包括判斷貨品價格不合理地過低、扣查貨品及補收相關稅款。(cl)

