06/02/2025 08:32

【外圍經濟】美國ADP小非農新增18.3萬就業人數，超預期

《經濟通通訊社6日專訊》美國企業1月新增就業超出預期，顯示在不確定性加劇的情況下，就業增長仍有韌性。



ADP Research Institute周三(5日)發布的數據顯示，1月就業人數增加18.3萬；12月數據上修為增加17.6萬。接受調查的經濟師預測中值為增加15萬。



ADP首席經濟師Nela Richardson表示，「我們在2025年開局強勁，掩蓋了勞動力市場的兩極分化。面向消費者的行業推動了招聘，而商業服務和生產領域的就業增長較弱。」



*美銀重申對英偉達「買入」評級，英偉達股價升*



美國銀行發表研究報告，重申對英偉達「買入」評級，並給予190美元的目標價。英偉達股價收市報125美元，報5.35%。



報告指英偉達應該能應對全球貿易戰等不利因素，預料股價有機會再創新高。報告又稱Meta和微軟近期公布業績均沒有撤回資本支出計劃，顯示英偉達的銷售額將可繼續強勁增長。(rc)