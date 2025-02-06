06/02/2025 09:33

【外圍經濟】美股七巨企盈利增長放緩，標普漲勢面臨威脅

《經濟通通訊社6日專訊》DeepSeek上周推出後，英偉達市值蒸發近6000億美元。周三(5日)，Alphabet盈利令人失望，引發對其資本支出的懷疑，導致其股價一度跌8.9%，創2023年10月以來最大盤中跌幅。收市報193.3美元，下跌6.94%。



分析指，這些動盪反映出，兩年多來支撐著科技巨頭漲勢，進而支撐美股強勢的關鍵敘事正面臨著更深層次的擔憂，對AI的所有投入或得不到回報。



七巨企此前提振標普500指數的盈利增長和股票回報，這7家公司約佔該基準指數的三分之一。過去兩年，該指數超過一半的漲幅來自於這些企業，但隨著支出的成長，這7家公司的利潤成長正在減速。彭博行業研究數據顯示，這些巨頭盈利按年增速在2023年末見頂，預計將連續第五個季度放緩。(rc)