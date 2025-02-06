06/02/2025 13:16

【外圍經濟】亞太股市接力美股走高，日圓升至12月初最高水平

《經濟通通訊社6日專訊》亞太股市周四(6日)走高，澳洲、日本和韓國股市上漲。美國股指期貨持穩，上夜標普500指數及納斯達克100指數，雙雙延續反彈走勢。



日經225指數現報39030.50，上升216.50點或0.56%。日圓升至去年12月初以來最高水平，邁向四連漲，每美元現報152.31。日本央行審議委員田村直樹稱，到2025財年下半年短期利率應達到1厘，暗示新財年或加息兩次甚至更多。



繼周三(5日)全線上漲之後，美國國債在亞洲交易時段也持穩，10年期和2年期孳息率雙雙徘徊在12月中旬以來的最低水平附近。



大宗商品方面，金價在周三創下紀錄新高後持穩。美國油價微漲，周三下跌逾2%。



*貝森特：期待與日本央行行長植田和男密切合作*



根據美國財政部的通報，財長貝森特表示，期待與日本央行行長植田和男密切且富有成效地合作。此前，兩人舉行了一次線上初步會談。



此次會談正值日本首相石破茂即將前往華盛頓，與美國總統特朗普舉行就任以來的首次會晤。美國財政部的通報還提及美日雙方在宏觀經濟和金融領域的共同優先事項，但未作進一步說明。(rc)