06/02/2025 14:25

【外圍經濟】歐元和日圓走勢受央行政策前景主導，關稅非主因

《經濟通通訊社6日專訊》彭博社分析指，美國關稅威脅攪亂貨幣市場，避險情緒給美元的強勁走勢再添動力。不過，央行政策前景仍是主導因素。



彭博經濟研究的歐元和日圓驅動模型顯示，最近對匯率影響較大的是貨幣政策預期。對於歐元而言，主要影響因素是對歐洲央行立場向鴿派轉變的預期。對於日圓，主要影響因素是對日本央行會進一步收緊貨幣政策的預期。



自去年11月5日美國大選以來，歐元兌美元已累計下跌約5%。從上個月初來看，歐元兌美元走低似乎主要是受美國因素的驅動。就近期歐元走勢而言，該模型顯示，歐元貶值有很大一部分源於對歐洲央行未來會更加鴿派的預期轉變。



不過，日圓的情況則恰恰相反。與歐元一樣，美國因素令日圓兌美元匯率承壓，但市場對日本央行政策的鷹派押注推動日圓兌美元自年初以來升值約3%。(rc)