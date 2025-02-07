07/02/2025 17:12

《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社7日專訊》市場等待周五（7日）公布的美國非農就業數據，以判斷聯儲局利率走勢，美股三大指數昨日（6日）收市各有升跌。道指跌125.65點或0.28%，報44747.63點；標普500指數升22.09點或0.36%，報6083.57點；納指升99.66點或0.51%，報19791.99點。港股方面，恆生指數收市報21133，升241點或1.2%，成交2464億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話，向企業介紹央行最新利率決定和經濟前景。10:25pm，美聯儲理事鮑曼就銀行監管發表講話。8日凌晨1:00am，美聯儲理事庫格勒發表題為「創業精神與綜合生產力」的講話。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布1月失業率，料維持於4.1%。11:00pm，美國公布12月批發庫存，月率跌幅料由0.2%擴大至0.5%；12月批發貿易月率升幅料由0.6%收窄至0.5%；2月密歇根大學消費者信心指數料由71.1升至71.8。明日4:00am，美國公布12月消費信貸，料由負74.9億美元升至145.5億美元。(wa)