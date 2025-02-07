07/02/2025 07:50

《國金頭條》市場等待非農就業數據，美股主指各有升跌

《經濟通通訊社7日專訊》市場等待周五(7日)公布的美國非農就業數據，以判斷聯儲局利率走勢，美股三大指數周四（6日）收市各有升跌。



道指跌125.65點，或0.28%，報44747.63點；標普500指數升22.09點，或0.36%，報6083.57點；納指升99.66點，或0.51%，報19791.99點。



科技股高通及Arm的季度業績不及預期，收市分別跌3.7%及3.3%。福特汽車預計電動車業務或錄55億美元虧損，收市跌7.5%。



美國勞工部公布上周新領失業救濟人數增加1.1萬人，至21.9萬人，高於市場預估的21.3萬人。



*貝森特：維持強勢美元*



美匯指數輕微上升，於108附近水平。美國財政部長貝森特表示，強勢美元政策在特朗普政府中完全沒有改變，有關言論對美元帶來一定支持。



英國央行宣布將利率下調至4.5厘，並將今年的經濟增長預期大幅下調至0.75%；預計年內通脹將急劇上升至3.7%的高位，超過此前預期。受英國央行預測和減息決定影響，英鎊走弱，下跌約0.8%至1.241，創下自1月10日以來最大單日跌幅。



日本央行公布委員田村直樹表示，日本央行需要及時逐步加息，2025財年下半年利率水平，應至少達到1%。其鷹派講話刺激日圓上升，日圓兌美元一度升0.5%至151.82，升至8周高位。



金價連日突破新高後回調，紐約期金跌0.45%，報每盎司2880.07美元。紐約期油跌0.67%，報每桶70.54美元；布蘭特期油跌0.48%，報每桶74.25美元。(jf)

