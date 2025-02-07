07/02/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》全球央行狂囤黃金

《政政經經》2月5日，世界黃金協會(WGC)發布2024年第四季度包含場外交易(OTC)在內的黃金總需求按年增長1%至1297.4噸，全年總需求也增長1%至4974.5噸，分別創下了季度和年度的新高。



黃金的需求在2024年創下新高，主要原因是央行和投資者推動市場走強。其中，各國央行繼續以驚人的速度買入黃金，購買量已經連續第三年超過1000噸。



報告顯示，中央銀行在2024年的黃金需求達到1044.6噸，其中波蘭、印度和土耳其是最大的買家。WGC特別提到，在去年第四季度，央行需求急劇加速至332.9噸，按年增幅達到了54%。



*倫敦市場黃金供應緊張*



另個推動近期金價上升是因為交易員擔心特朗普政府可能會對黃金徵收關稅，因此紛紛平倉其做空黃金的頭寸。這種擔憂導致大量黃金被運往紐約，以確保能夠按時交割期貨合約。



隨著市場對關稅的擔憂有所緩解，這種價格差距已經有所縮小。然而，倫敦市場上的黃金供應仍然緊張。這是因為那些在高價位賣出黃金期貨的交易商，現在需要確保能夠獲得實物黃金來履行他們的交割承諾。



值得注意的是，黃金一個月租賃利率已躍升至4.7%左右，通常情況下，黃金租賃利率接近零。這表明市場對黃金的需求非常逼切，持有黃金的人可以通過出租黃金獲得較高的回報。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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