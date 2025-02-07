--
--
(--)
20,996
+59
(+0.28%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,270.66
0.00
(0.000%)
3,842.83
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
96,500.4500
-53.9000
(-0.056%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0695
澳元最佳客戶買入價
4.8843
歐元最佳客戶買入價
8.0880
英鎊最佳客戶買入價
9.7052
日圓最佳客戶買入價
5.1071
推廣【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88
恒生指數
--
--
(--)
期指
20,996
+59
(+0.28%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：07/02/2025 08:50
可賣空股票總成交
1,622.46億
主板賣空
315.12億
(19.422%)
更新：06/02/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,270.66
0.00
(0.000%)
滬深300
3,842.83
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
96,500.4500
-53.9000
(-0.056%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0695
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8843
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.0880
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.7052
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1071
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
三月
啟德體育園 ｜「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025」 啟德體育園 ｜「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025」
大型盛事 體育運動
啟德體育園 ｜「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025」
推介度：
28/03/2025 - 30/03/2025
13
九月
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰 回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰
展覽 文化藝術
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰
推介度：
13/09/2024 - 12/02/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52
大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17
貨幣攻略
說說心理話
聖誕新年特輯
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【蛇年趨吉避凶行大運】睇開運攻略 賞你太歲開運飾物
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
13/11/2024 14:38
5.750%
星展, 富邦
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
07/02/2025 13:00
前值
115.40
市場預測
116.60
日本-領先指標
即將公佈
07/02/2025 13:00
前值
107.50
市場預測
108.30
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.11%
1個月
3.78%
3個月
3.81%
更新：06/02/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處