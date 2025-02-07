07/02/2025 14:40

【特朗普新政】日揆小心翼翼訪白宮，慎防特朗普關稅「燒埋身」

《經濟通通訊社7日專訊》已抵達美國訪問的日本首相石破茂，將於當地時間周五，與美國總統特朗普首次會晤。美媒分析指，石破將力求避免關稅對經濟造成影響。日媒則表示，雙方有意在聯合聲明中宣稱打造「美日關係黃金時代」。



石破茂在離開東京前說，會盡所能與特朗普建立信任關係，「確認日美在經濟和安全方面的合作，希望共同致力於印太地區、世界的發展與和平。」



彭博社指出，石破茂將小心翼翼應對特朗普。後者重返白宮以來，日本官員看到他向加拿大、丹麥等盟友施壓，威脅徵收關稅，盯上別人的領土。作為一位經驗仍相對不足的首相，石破茂如今面臨的挑戰是如何確保他與特朗普坐下來談時，不會出現類似的緊張局面。



另據日本共同社報道，日美兩國首腦計劃在聯合聲明中寫入「構建美日關係的黃金時代」，著眼於應對中國，展示深化合作的姿態。(jf)