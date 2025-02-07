07/02/2025 08:24

板塊/個股 新聞內容 蘋概股：

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學科技(02382)、

瑞聲科技(02018) 蘋果擬未來幾天發布廉價iPhone SE，

2月稍晚發售，

或官網發布無發布會 百勝中國(09987) 上季盈利升18%利潤率超預期，派息增五成至24美仙 電商板塊：

阿里巴巴(09988)、

京東集團(09618)、

網易(09999) 歐盟建議對進口網購產品徵收手續費 創科實業(00669) 料關稅對業績影響微不足道，此前被大摩列關稅風險股 三桶油：

中海油(00883)、

中國石油(00857)、

中國石化(00386) 特朗普稱將提高美國石油產量，承諾壓低油價；

美或下周公布結束俄烏衝突計劃 萬洲國際(00288) 派特別股息每股1.673仙或收史密斯菲爾德股份 知行汽車科技(01274) 完成H股全流通 中國海外發展(00688) 1月物業銷售金額約120.20億元人民幣，

按年升14.4% 綠城中國(03900) 1月合同銷售金額約113億元人民幣，

同比減少5.83% 越秀地產(00123) 1月合同銷售額約66.01億元人民幣，

同比上升約0.9% 布魯可(00325) 超額配股權悉數行使，多籌2.5億元 環能(01102) 大股東易手予吳建榮折讓24%提全購，今早復牌

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 70.58 -0.04% 布倫特期油 74.27 -0.46% 黃金現貨 2858.84/盎司 +0.10% 黃金期貨 2882.19/盎司 +0.19%

【要聞盤點】1、美國勞工部公布上周新領失業救濟人數增加1.1萬人，至21.9萬人，高於市場預估的21.3萬人。市場同時關注周五(7日)公布的美國非農就業數據。道指跌125點；標普500指數升22點；納指升99點。2、英國央行降息25基點至19個月最低，委員會對未來降息路徑持謹慎態度。3、美國財長稱強勢美元政策未因特朗普上台而動搖，政府不會就利率問題施壓聯儲會。4、芝加哥聯儲主席稱美經濟穩健且通脹回落，這將使美聯儲能夠繼續逐步降息，惟關稅及政策不確定性仍存，降息步伐將放緩。5、中國將完善供應鏈金融信用風險管理，要求證券公司及商業銀行向監管部門推送預警信息。6、亞馬遜去年第四季收入升10.5%，盈利按年升88.7%，均勝市場預期。但本季收入預測低於預期，市後延長交易時段股價跌逾5%。7、香港郵政繼續暫停寄往美國服務，需釐清美方有關加徵關稅的要求。【焦點股】【油金報價】