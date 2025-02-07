07/02/2025 08:24
【開市Ｇｏ】英國降息，蘋果傳推廉價iPhone，百勝中國績勁
【要聞盤點】
1、美國勞工部公布上周新領失業救濟人數增加1.1萬人，至21.9萬人，高於市場預估的21.3萬人。市場同時關注周五(7日)公布的美國非農就業數據。道指跌125點；標普500指數升22點；納指升99點。
2、英國央行降息25基點至19個月最低，委員會對未來降息路徑持謹慎態度。
3、美國財長稱強勢美元政策未因特朗普上台而動搖，政府不會就利率問題施壓聯儲會。
4、芝加哥聯儲主席稱美經濟穩健且通脹回落，這將使美聯儲能夠繼續逐步降息，惟關稅及政策不確定性仍存，降息步伐將放緩。
5、中國將完善供應鏈金融信用風險管理，要求證券公司及商業銀行向監管部門推送預警信息。
6、亞馬遜去年第四季收入升10.5%，盈利按年升88.7%，均勝市場預期。但本季收入預測低於預期，市後延長交易時段股價跌逾5%。
7、香港郵政繼續暫停寄往美國服務，需釐清美方有關加徵關稅的要求。
【焦點股】
【油金報價】
1、美國勞工部公布上周新領失業救濟人數增加1.1萬人，至21.9萬人，高於市場預估的21.3萬人。市場同時關注周五(7日)公布的美國非農就業數據。道指跌125點；標普500指數升22點；納指升99點。
2、英國央行降息25基點至19個月最低，委員會對未來降息路徑持謹慎態度。
3、美國財長稱強勢美元政策未因特朗普上台而動搖，政府不會就利率問題施壓聯儲會。
4、芝加哥聯儲主席稱美經濟穩健且通脹回落，這將使美聯儲能夠繼續逐步降息，惟關稅及政策不確定性仍存，降息步伐將放緩。
5、中國將完善供應鏈金融信用風險管理，要求證券公司及商業銀行向監管部門推送預警信息。
6、亞馬遜去年第四季收入升10.5%，盈利按年升88.7%，均勝市場預期。但本季收入預測低於預期，市後延長交易時段股價跌逾5%。
7、香港郵政繼續暫停寄往美國服務，需釐清美方有關加徵關稅的要求。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|蘋概股：
比亞迪電子(00285)、
舜宇光學科技(02382)、
瑞聲科技(02018)
|蘋果擬未來幾天發布廉價iPhone SE，
2月稍晚發售，
或官網發布無發布會
|百勝中國(09987)
|上季盈利升18%利潤率超預期，派息增五成至24美仙
|電商板塊：
阿里巴巴(09988)、
京東集團(09618)、
網易(09999)
|歐盟建議對進口網購產品徵收手續費
|創科實業(00669)
|料關稅對業績影響微不足道，此前被大摩列關稅風險股
|三桶油：
中海油(00883)、
中國石油(00857)、
中國石化(00386)
|特朗普稱將提高美國石油產量，承諾壓低油價；
美或下周公布結束俄烏衝突計劃
|萬洲國際(00288)
|派特別股息每股1.673仙或收史密斯菲爾德股份
|知行汽車科技(01274)
|完成H股全流通
|中國海外發展(00688)
|1月物業銷售金額約120.20億元人民幣，
按年升14.4%
|綠城中國(03900)
|1月合同銷售金額約113億元人民幣，
同比減少5.83%
|越秀地產(00123)
|1月合同銷售額約66.01億元人民幣，
同比上升約0.9%
|布魯可(00325)
|超額配股權悉數行使，多籌2.5億元
|環能(01102)
|大股東易手予吳建榮折讓24%提全購，今早復牌
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|70.58
|-0.04%
|布倫特期油
|74.27
|-0.46%
|黃金現貨
|2858.84/盎司
|+0.10%
|黃金期貨
|2882.19/盎司
|+0.19%