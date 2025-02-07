07/02/2025 16:16

【外圍經濟】保時捷將解僱兩名重要高管，去年中國銷量下跌近三成

《經濟通通訊社7日專訊》德國豪華汽車製造商保時捷的監察委員會在近日的聲明中表示，公司決定提前終止財務總監(CFO)Lutz Meschke和銷售主管Detlev von Platen的合同。



保時捷公布的銷量數據顯示，2024年在全年共交付31.07萬輛汽車，按年減少3%。值得注意的是，保時捷在全球5個地區中的4個地區實現銷量增長，僅在中國市場下滑。去年保時捷在中國銷量為5.69萬輛，下滑幅度達到28%，是保時捷在中國市場銷量連續3年下滑，而且跌幅不斷擴大。



本次保時捷將要解僱的兩名重要高層管理人員，均是在公司就職超過20年的老員工。官網資料顯示，Lutz Meschke於1966年出生於德國，2001年加入保時捷，擔任財務部門會計主管，並於2004年被任命為財務控制主管。Detlev von Platen於1964年出生於法國，在加入保時捷之前，他曾在寶馬集團工作。1999年開始擔任保時捷法國公司總裁兼行政總裁。(rc)