07/02/2025 15:14

【大國博弈】中總蔡冠深：美國佔香港出口不大，加徵關稅影響微

《經濟通通訊社7日專訊》美國對中國貨品加徵的10%關稅，同時適用於香港貨品。中總會長蔡冠深表示，香港是自由經濟體系，不應被加徵關稅，而美國佔本港整體出口額不多，認為影響不大。



蔡冠深說，香港企業家很靈活，特區政府亦很有遠見，未來要開發新興市場包括東盟、中東，當局不斷帶領企業家到當地開拓新市場，而內地很多企業已經轉移廠房到這些地方。對於美國郵政一度表示暫停接收來自本港的包裹，蔡冠深指，美國郵政部門做法經常變，特區政府已經表示會「睇定」一點，但相信有關措施對電子商貿影響較大。



*冀財政預算案能開源節流雙軌並行*



蔡冠深指，世界正處於百年未有之大變局，環球不確定因素疊加，對本港經濟以及營商前景帶來不少考驗，期望即將公布的財政預算案，能開源節流、雙軌並行，應對財赤。



他提到近期見到內地研發的DeepSeek引起大迴響，反映國家有些產業發展不錯。對於北部都會區發展，蔡冠深認為，北部都會區發展創科的定位清晰，認為非常重要，希望大家按實際情況支持項目，亦不應該看作為「忠誠試金石」。



他又提到，今年是中總成立125周年，將會有一系列慶祝活動，透露正跟政府申請於今年國慶放煙花慶祝。同時今年亦會有更多出訪活動。(cl)