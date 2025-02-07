07/02/2025 16:15

中原CCL按周跌0.14%，減息周期以來首次連跌3周

《經濟通通訊社7日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.34點，按周跌0.14%，反映1月15日、18日兩樓宇項目銷售當周市況。



而撇除上周因新春假期指數暫停，CCL連續3周下跌，是去年9月減息周期以來首次出現，累跌0.65%。她指出，近期多個新盤低價開售搶客，美國放緩減息步伐，中美貿易戰升溫等因素影響，買家維持觀望審慎態度，短期樓價仍然處於牛皮悶局，若2月26日《財政預算案》有利好樓市措施，季節性旺市有望重臨，3月期間CCL走勢或有突破。



*今年樓價暫累升0.51%*



此外，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.51%。



另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.68點，按周跌0.16%；CCL(中小型單位)報137.56點，按周跌0.15%；CCL(大型單位)報142.17點，按周跌0.12%。



四區樓價連續3周三跌一升。港島CCL_Mass報139.16點，按周跌0.94%；新界西CCL_Mass報125.65點，按周跌0.71%；新界東CCL_Mass報152.73點，按周跌0.41%；九龍CCL_Mass報134.86點，按周升0.91%。(rh)