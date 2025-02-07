07/02/2025 20:14

《再戰明天》日本公布國際收支經常帳餘額

《經濟通通訊社7日專訊》日本公布國際收支經常帳餘額，料為下周一（10日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚10:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加關於歐洲央行2023年度報告的全體辯論。



數據方面，下周日（9日）中國公布1月貨幣供應M1，年率跌幅料由1.4%收窄至0.4%；1月貨幣供應M2年率升幅料維持於7.3%。9:30am（本港時間．下同），中國公布1月消費者物價指數，年率升幅料由0.1%擴大至0.4%；1月生產者物價指數年率跌幅料由2.3%收窄至2.2%。下周一7:50am，日本公布12月國際收支經常帳餘額，料由33525億日圓降至13838億日圓。



在本港，下周二（11日）公布業績的公司有:中芯國際(00981)等。



下周四（13日）公布業績的公司有:華虹半導體(01347)等。



此外，明日黑芝麻智能(02533)將有基石投資者持股解禁。(wa)