07/02/2025 17:12

凱基料美國下半年再加一成關稅，中港股市看好AI、旅遊及中特股

《經濟通通訊社7日專訊》凱基發表市場走勢分析指出，美國以漸進式加徵關稅合符其基礎情境，料下半年會再加10%，今年平均關稅約為35%，終令中國出口按年減少3%，拖累名義GDP約0.5個百分點。



不過，凱基亦預期美國或因應中國反制措施而進一步加徵關稅，迫使中國返回談判桌，亦估計特朗普是希望中國政府允許出售TikTok予美企，而整個談判期間，中港股市及人民幣匯率將會波動。此外，在中港股市，凱基分別看好AI類科技股、旅遊股及中特股。



*DeepSeek令AI半導體股遭恐慌性拋售*



美國方面，凱基指出減息幅度有可能放緩，同時DeepSeek出現令AI半導體股出現恐慌性拋售。此外，預期儘管歐美加大制裁俄羅斯，亦不排除透過俄羅斯折價出售原油，吸引如中國、印度等新興市場，影響國際原油需求，在兩者抵銷下限制油價漲幅。另外，地緣政治風險及市場不確定性能短暫支撐金價。(rh)