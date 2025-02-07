07/02/2025 16:19

《匯思－余偉文》金管局2月28日啟動人幣貿易融資流動資金安排

《經濟通通訊社7日專訊》金管局總裁余偉文於《匯思》撰文表示，對於金管局人民幣貿易融資流動資金安排，今天局方向本港銀行發出通函，闡述這項安排的具體內容，邀請有意參與的銀行向局方表達意願和所需額度，並在2月28正式啟動安排。



余偉文指出，經過與人民銀行磋商並得到人行的大力支持，該行決定運用金管局與人行的貨幣互換協議，推出金管局人民幣貿易融資流動資金安排，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資。



這項安排的要點如下：整項安排的總額度為1000億元人民幣，是香港人民幣資金池的10%左右，具備相當的規模；銀行可借取資金的期限為一個月、三個月、六個月，相對於金管局目前針對人民幣短期流動性、最長七天的安排，很大程度地保障了資金來源的穩定性，也基本上足以涵蓋大部分貿易融資所需的期限；銀行向金管局支付的利息按照在岸人民幣市場利率加0.25%，一方面保持利率的市場化成分，另一方面，由於在岸利率一般低於離岸利率且較為穩定，可以為銀行提供較穩定和較低成本的資金，進而有利於企業以較低的貸款利率取得貿易融資。



其他要點包括，為了讓更多的在港銀行可以參與這項安排，該行會按照銀行的業務需求和計劃，分階段分發配額予參與銀行；銀行提供貿易融資的對象不限於本港企業，也可以向海外企業貸款，借此進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位；銀行有責任採取適當的管理措施，確保從該安排所獲取的資金用於貿易融資。



余偉文表示，按照計劃，在未來兩、三周局方會與銀行保持密切聯繫，讓他們全面了解該安排的各種操作細節並做好準備工作，在2月28日正式啟動。在確保安排順利落地之餘，局方會密切審視落實情況並聽取市場的反饋。貿易融資安排是新的政策突破，對於香港離岸人民幣業務發展是另一個重要的里程碑，局方將繼續與內地有關部門和市場機構緊密合作，開拓更多、更新的發展機遇。



*離岸市場對人民幣融資需求增長強勁*



余偉文指出，香港是國際金融和貿易中心，貿易融資一向是銀行的主要服務之一，以最新2024年11月底數據為例，港銀提供的貿易融資貸款餘額為3540億元，如果計入與之相關的承兌匯票及票據，總額更達到5050億元，當中大部分(約85%)以外幣結算。近年來，在跨境貿易中使用人民幣漸成風氣，根據SWIFT數據，2024年12月人民幣在國際貿易融資佔比為6%，居各種貨幣的第三位；內地對外貨物貿易以人民幣結算的比例由2020年的15%上升至2024年的接近30%。這固然是多年來人民幣國際化努力的成果，也反映了內地企業順應全球供應鏈變化而積極拓展海外業務的趨勢。



他提及，與此同時，近期人民幣利率低於其他主要貨幣利率，企業有更大的誘因進行人民幣融資，去年首三季香港人民幣債券發行量7768億元，較2023年同期增長35%；2024年底人民幣貸款餘額為7240億元，按年增長64%。綜合上述各種正面因素，離岸市場對人民幣融資的需求增長強勁，而香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，這是必須把握的發展機遇。(bn)