07/02/2025 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.05607 -4.893 一周 3.87679 +2.673 兩周 3.83202 +6.494 一個月 3.79458 +1.845 兩個月 3.82988 +1.708 三個月 3.83024 +1.673 六個月 3.88315 - 一年 3.95982 +3.137

《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報3.79458厘，續見1月28日以來最高，但隔夜息微跌近5基點至4.05607厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.83024厘，為1月27日後最高，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95982厘。港元匯價今早在7.7853-7.7886之間上落，最新報7.7872，較前收市價跌0.008%。特朗普新政充滿不確定性，匯商估計，美國聯儲局在3月會議上將按兵不動，6月或會減息。分析員目前普遍預期，特朗普的關稅計劃可能推高美國通脹，並可能放慢聯儲局的減息步伐。(cl)資料來源：香港銀行公會