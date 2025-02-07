07/02/2025 11:29
《港元利率》一個月拆息兩連升，隔夜息微跌但仍守穩4厘
《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報3.79458厘，續見1月28日以來最高，但隔夜息微跌近5基點至4.05607厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.83024厘，為1月27日後最高，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95982厘。
港元匯價今早在7.7853-7.7886之間上落，最新報7.7872，較前收市價跌0.008%。
特朗普新政充滿不確定性，匯商估計，美國聯儲局在3月會議上將按兵不動，6月或會減息。分析員目前普遍預期，特朗普的關稅計劃可能推高美國通脹，並可能放慢聯儲局的減息步伐。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.83024厘，為1月27日後最高，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95982厘。
港元匯價今早在7.7853-7.7886之間上落，最新報7.7872，較前收市價跌0.008%。
特朗普新政充滿不確定性，匯商估計，美國聯儲局在3月會議上將按兵不動，6月或會減息。分析員目前普遍預期，特朗普的關稅計劃可能推高美國通脹，並可能放慢聯儲局的減息步伐。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.05607
|-4.893
|一周
|3.87679
|+2.673
|兩周
|3.83202
|+6.494
|一個月
|3.79458
|+1.845
|兩個月
|3.82988
|+1.708
|三個月
|3.83024
|+1.673
|六個月
|3.88315
|-
|一年
|3.95982
|+3.137
資料來源：香港銀行公會