07/02/2025 11:16

【大國博弈】富蘭克林鄧普頓：美關稅政策不確定性或抵銷利好因素

《環富通基金頻道7日專訊》富蘭克林鄧普頓研究院主管及首席市場策略師Stephen Dover就貿易戰發表評論。



*勢令美經濟顯著波動，企業難作資本投資決策*



墨西哥、加拿大和中國均已宣布採取報復措施，令爆發貿易戰的可能性迅速升溫。儘管服務業佔美國經濟超過八成，但關稅主要針對製造業商品，勢將令經濟顯著波動。接近一半的美國進口均由美國企業生產，意味著關稅將對美國企業造成不一而足的影響，部分企業將不得不提高價格、削減利潤，或兩者兼而有之。長遠而言，關稅將影響供應鏈。



關稅是否會長期維持目前仍不明朗，其可能是特朗普總統的談判策略，亦可能是持久貿易戰的開端，而長期關稅將為美國帶來GDP增長下降、通脹上升、美元走強及利率上升等風險。這種不確定性令企業難以作出資本投資決策。



*部分企業將面臨重大利潤壓力，惟有助刺激美國商品生產*



對於面對較弱海外競爭以及對進口原材料依賴較低的企業而言，關稅可望提升盈利。然而，企業若依賴被徵關稅的進口商品，或極度依賴進口原材料，將面臨重大利潤壓力。雖然特朗普就職以來已推出多項對市場環境有利的政策，但關稅政策的不確定性可能令這些利好因素蕩然無存。



儘管特朗普於首個任期內與加拿大和墨西哥簽訂了自由貿易協議，但從他上任後迅速向兩國加徵新關稅的做法判斷，他將堅定執行對中國進口徵收60%關稅及對所有進口美國產品統一徵收10%至20%關稅的計劃。此舉有助刺激美國國內商品生產。



*股市將擴闊惠及更廣泛企業，料聯儲局續按數據推動政策*



這種情況讓人更加相信，股市表現將會擴散，惠及更廣泛的企業。毋須依賴進出口的小型企業，表現或更勝有國際業務的大型企業。另一方面，美國亦更迫切需要展現人工智能如何提升實際生產力。



大多數關於貿易戰的討論，均會援引斯姆特-霍利(Smoot-Hawley)關稅法案與大蕭條惡化作為歷史案例。但與1930年代不同，目前政府致力維持穩定貨幣供應、低稅率並放寬商業監管，相信可減輕關稅的負面影響。聯儲局對於關稅的反應最為關鍵。預期聯儲局將積極應對關稅問題，繼續按數據表現推動政策。(wa)