07/02/2025 10:56

【大國博弈】荷寶：美關稅政策勢加劇市場動盪，已增持黃金和美元

《環富通基金頻道7日專訊》荷寶(Robeco)多元資產策略師Peter van der Welle指，特朗普簽署行政指令，對加拿大和墨西哥徵收25%關稅、對中國徵收10%關稅。加拿大和墨西哥誓言報復美國，增加了爆發貿易戰的風險。此舉標誌著貿易戰進入新階段，美國為實現經濟和地緣政治政策目標，不惜針對多個國家。儘管新任命的財政部長貝森特(Scott Bessent)一直主張逐步提高關稅，但特朗普堅持實施全面關稅，而且稅率將遠高於2.5%。



*美元及黃金短期走強，貿易戰不利股市行情*



特朗普迅速兌現關稅威脅的舉措出乎市場意料，引發股市波動，黃金和美元等熱門避險資產則出現上漲。在上周與哥倫比亞就遣返非法移民達成協議後，特朗普突然撤回對哥倫比亞實施全面關稅的威脅，市場因此相信特朗普的威脅僅是虛張聲勢。就目前對加拿大和墨西哥實施最新關稅的情況而言，特朗普的威脅主要是為了達成邊境安全和遏止非法移民的政策目標。墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)在與特朗普交談後表示，美國政府暫緩一個月實施關稅，而墨西哥則以加強美墨邊境保安作為交換條件。這一消息導致美元兌換貿易國貨幣的匯價迅速走弱。



關稅對全球貿易額產生負面影響，因為較高的進口價格會降低外國商品的需求。荷寶的研究表明，全球貿易額放緩通常與美元走強、金價上漲以及美國國債價格上漲和股市下跌同時出現。在特朗普第一任期內，2018/2019年的關稅公告顯示，美國的標普500指數及中國的滬深300指數在隨後的20個交易日下跌約2%。



*美貿易政策極度不確定，歐盟難團結應對談判*



由於市場現時被迫猜測特朗普進一步的貿易政策行動，美國貿易政策的不確定性，是自2019年夏季美中貿易戰頂峰時期以外，40年來的最高水平。預計由於美國即將對中國、歐洲甚至日本採取另一項重大貿易舉措，市場波動性短期內將維持在較高水平以反映有關風險。



墨西哥總統與特朗普總統迅速達成協議，再次凸顯新一屆美國政府的重商主義性質。與美國有巨額貿易順差的國家如德國，可能會從墨西哥的姿態中吸取教訓，採取務實的態度，並通過購買更多美國液化天然氣和將國防開支進一步提高到GDP的2%以上，避免與美國展開針鋒相對的貿易戰。然而，歐盟的運作方式是透過協商達成共識，一些更自給自足的國家如法國，可能會成為歐盟在貿易談判中團結一致的絆腳石。



*關稅對美通脹影響有限，投資組合宜減持股票*



荷寶繼續通過三方面關注貿易談判對通脹和經濟增長的影響。首先，美國消費者有可能通過以更便宜的國產商品替代被徵收關稅的進口商品，以減輕購買力下降的影響。尤其是像美國這樣的富裕國家，由於國內商品種類繁多，需求彈性較高，有助減弱關稅帶來的通脹壓力。其次，貨幣市場的波動舉足輕重。在2018/2019年的第一次貿易戰期間，由於美元走強，美國對中國商品加徵關稅後所產生的部分通脹壓力被抵銷，而中國則通過允許人民幣兌美元貶值來減輕人民幣競爭力下降的影響。第三，關稅維持的時間亦相當關鍵。從白宮上周的行動來看，市場需要對任何已實施關稅的更改彈性進行定價。



在上周末觀察到，市場對於關稅公告風險過於樂觀，從而進一步加劇了明顯的下行風險。在此之前，市場已經因為去年的貿易衝擊而顯得脆弱，這點從處於歷史高位的市盈率與美國企業修正盈利之間的差距可見一斑。美元長期走強將削弱美國跨國企業的外部競爭力，並可能成為企業盈利的阻力。因此，荷寶的多元資產投資組合已減持股票，同時已增加對黃金和美元的配置。(wa)