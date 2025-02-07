07/02/2025 12:12

【大國博弈】安本：美國大型科技股或成報復目標，正增對中國投資

《環富通基金頻道7日專訊》安本大中華多元資產投資方案主管羅勛就特朗普的關稅政策及DeepSeek對市場和投資的影響發表評論，維持基本預測，認為關稅政策的主要目的是在貿易談判中爭取更有利的條件。美國在消費、投資、儲備貨幣地位和軍事力量方面的優勢，使其能有效運用此策略。特朗普亦計劃利用關稅政策增加收入，減少赤字，這意味著部分關稅措施最終勢必落實。對於經濟規模較小、高度依賴貿易的國家而言，反擊美國關稅政策的能力相對較弱。報復行動可能有限，預計「升級、報復、談判和緩和」的戲碼將不斷循環上演，市場將因此經歷震盪和波動。標普500指數和美國國債收益率將扮演關鍵的平衡角色，任何一方出現崩盤，都可能迫使特朗普軟化立場。



*關稅政策中期增全球經濟增長下行風險，宜增存續期風險投資*



從宏觀角度來看，關稅政策將導致全球貨幣政策出現分野。美國將面臨短期通脹升溫和經濟增長放緩的雙重壓力，這與聯儲局目前的寬鬆政策背道而馳。至於被特朗普政府鎖定的其他經濟體，關稅措施將對其經濟增長和通脹壓力均帶來下行壓力，可能導致貨幣貶值和利率下降的資產回報模式，這與除日本以外其他國家央行正在實施的寬鬆政策方向一致。



投資者已為「特朗普2.0」時代更大的市場波動性做好準備，相較2024年承擔更低的整體風險。由於關稅政策在中期內增加了全球經濟增長的下行風險，這為增加存續期風險投資的觀點帶來支持。鑑於關稅風險對歐盟經濟增長和通脹的負面影響，看好歐盟國債。維持長期持有美元的策略，但已因應美元大幅升值而有所下調，並選擇性地以股票作分散投資。美國在貿易戰中仍具備優勢，其例外主義不會輕易消退。然而，考慮到美國大型股（尤其是科技股）在海外市場的業務份額較高，可能會成為報復目標，正將投資分散至美國非科技股。同時，亦正增加對中國的投資，因為中國較其他新興市場處於較理想的位置。目前針對中國的立場比預期溫和。預計隨著TikTok禁令限期逼近，緊張局勢將在幾個月內升級，但同時也提供操作機會。此外，亦關注基本面良好、以國內市場而非美國市場為重心的板塊，例如歐洲銀行，但仍需等待合適的入場時機。



*DeepSeek或加劇美大型科技股下行風險，利好MSCI中國指數*



目前，DeepSeek的發展軌跡更符合「傑文斯悖論」(Jevons Paradox)的樂觀預期，即效率的提升反而會帶來需求淨增長。在「傑文斯悖論」下，DeepSeek的出現並未如預期般對人工智能(AI)供應鏈造成負面衝擊，反而因效率提升而加速了AI的應用，甚至進一步鞏固了AI作為投資主題的地位。相較於AI供應鏈中的硬件及能源環節，軟件及應用環節蘊藏更大的投資機會。DeepSeek的突破性進展挑戰了美國科技股的高估值溢價，因為美國將不再是唯一主導AI技術的國家，特別是DeepSeek採用開源模式的背景下。這可能加劇美國大型科技股的下行風險，並引發資金向其他板塊輪動。考慮到美股估值、美國家庭財富與消費及經濟增長之間的緊密聯繫，美國科技股估值下調的風險可能撼動「美國例外主義」，以及令美股與存續期投資的回報轉為負相關。



另一方面，DeepSeek的出現對中國科技股的市場情緒產生積極影響。部分中國科技巨頭已具備構建與DeepSeek相當的AI模型的能力，這對MSCI中國指數構成戰術性利好因素，尤其是在目前估值偏低、資金配置較輕以及盈利周期回升的背景下。(wa)