07/02/2025 08:59

【ＡＩ】DeepSeek熱度爆表，「杭州六小龍」引關注

《經濟通通訊社7日專訊》綜合媒體報道，近期，有兩間中國人工智能(AI)企業引發廣泛關注。一是初創公司深度求索發布低成本大模型DeepSeek，獲全球用戶熱捧；二是宇樹科技出產的人形機器人現身央視春晚「扭秧歌」。



這兩間公司與推出《黑神話：悟空》的「遊戲科學」、四足機器人領域繞不開的「雲深處科技」、國內腦機介面頭部企業「強腦科技」、以及具備全球最大的可交互三維資料能力的「群核科技」，並稱「杭州六小龍」。



杭州號稱「電商之都」，集聚了阿里巴巴、網易等眾多科技巨頭，孕育了濃厚的創新氛圍，如今更成為AI時代中國的創新之都。特別是杭州城西科創大走廊，作為高能級科創平台，為新興科技企業提供了優越的發展條件。另外，浙江省政府在政策環境及資金支持方面不斷推出創新措施，為企業的壯大提供了資源保障。(ry)