07/02/2025 13:57

《一本萬利-林本利》2025年的五個「要」

《一本萬利》各位讀者,祝大家新年快樂、身體健康!農曆新年假期前,我在本欄分享了2025年的五個「勿」(Don'ts)心得,今次就談談五個「要」(DOs),希望大家能善用財富,做好投資,蛇年一本萬利。



Do No.1:善用Excel理財



每年年底(如2024年12月31日),我都會以Excel表格,記錄自己所持有的資產,包括股票、債券、外幣和物業的收市價格,以便清楚計算過去一年投資回報。很多人可能只會記錄買入時的價格,但隨著時間流逝,其實很難總結自己每年的投資組合表現。



大家要好好使用Excel表格理財,以股票為例,清單內的項目可以包括去年底收市價、持股數量、股息及現價等,以便計算出今年的投資回報。入市前可考慮不同指標,包括北水持股佔比、大股東持股佔比、預測市盈率和股息率等。由於港股通去年流入規模超過8000億港元,今年建倉一定要鎖定一些「北水」會買的股份。

Do No.2:自己揀股買股



港股2024年終止四連跌,恒指去年上升17.7%,但基金經理的表現欠佳。以強積金(MPF)港股基金為例,由基金經理揀股的主動基金,全都跑輸盈富基金(02800)的21.7%,所以坊間有「基金經理長期跑不贏馬騮擲飛鏢揀股」的戲言。我去年推介的15隻港股組合,錄得30%回報;至於8隻美股組合更賺33.7%,跑贏所有強積金基金。



過去5年,我推介的「美股三寶」,包括追蹤標普500指數的VOO或SPY、追蹤納指100的QQQ,以及巴郡B股(BRK.B),年年都跑贏大市,去年亦不例外。所以記住,一定要學好投資,自己揀選值得投資的股票,好過倚靠基金經理揀股。年初持倉至少要有六、七成,剩下約三成資金用來趁低吸納。1月中恒指跌穿19000點,由之前高位21000點下挫超過10%,正是低吸時機。



Do No.3:長期持債收息



投資組合應該有一定比率是債券,特別是退休人士,需要有被動收入用作生活支出。2020年至2022年,美國大搞量寬(QE),10年期債券息率偏低,只得1至2厘,不值得入市。自美國聯儲局2022年下半年大幅加息後,我不時建議學生,當長期債券息率升上4厘以上時,便值得入市買債,包括認購A級企業債和美國國債。



美國10年期國債孳息率長期平均約3.8厘,自特朗普當選總統後,由去年9月3.6厘低位重上4厘,高見4.8厘,可考慮買入並長期持有。在bondsupermart.com網站,可以隨時查看債價和息率,而滙豐、恒生、花旗都可認購相關債券,入場費7萬美元。但千萬記得,債券不是用來炒賣,而是長期持有用來收息的。



就強積金而言,年輕人應選擇美股或環球股票基金,後者持股分散在不同國家,風險相對較低,但長期回報就低於美股基金。臨近退休人士則可選擇核心累積基金,六成股四成債,長期平均回報都有7%。



Do No.4:看油價買油股



如果對油價長期平均在70美元水平有信心的話,應考慮趁油股股價回落入市,例如購入中海油(00883)和中石油(00857),兩隻股票的息率都很高,有7至8厘。因為70美元水平是過去一段長時間的平均位,低過70美元時,不利於石油出口國;高過70美元時,則不利於石油進口國。



當然要知道油價波動很大,連帶油股股價波幅亦大,投資者要有心理準備。油價曾經試過在2020年4月跌至負數(負40美元),而在2008年7月亦曾經升至147美元。



Do No.5:外匯有需要則買



在我看來,外匯並不值得長期投資,因一種貨幣相對於另一種貨幣的滙率,時升時跌,屬「零和遊戲」,長期只能賺息。不像持有股票,長揸可以「財息兼收」,即是賺到股息,兼且股價上升。



因此購買外幣,應秉持有實際需要時就趁低買的大原則。例如,澳元兌港幣過去10年的平均價約5.6港元,早前跌穿4.9港元,出現的機率僅2.3%,倘若有實際需要,就可以趁低買入,用作外幣定存。同樣,早前英鎊兌港幣跌穿9.5港元,亦遠低於過去10年平均價約10.3港元,處於最平的十幾個百分點位置。



美匯指數1月中曾高見110,已是過去10年平均水平98的兩個標準差以上,意味美元位於最強的2%至3%位置,其他貨幣相對疲弱。關於外匯走向,我將在日後的專欄再作分享。《活道教育中心創辦人 林本利》



