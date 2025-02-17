07/02/2025 12:03

【ＡＩ】機構指DeepSeek用戶量上月底超谷歌Gemini

《經濟通通訊社7日專訊》據研究公司SimilarWeb估計，DeepSeek網站的用戶數量超過了谷歌的Gemini聊天AI（已存在了近兩年）。



SimilarWeb數據顯示，1月31日，DeepSeek.com在美國的日訪問量為240萬次，比Gemini 網站（150萬次）高出60%。OpenAI的ChatGPT仍然是其八倍，當天的日訪問量為1930萬次。DeepSeek在1月28日的訪問量達到490萬次的峰值。



DeepSeek和Gemini之間的差距在美國以外更大，1月31日，DeepSeek聊天AI在全球（基本不包括中國）的訪問量為2920萬次，是Gemini的三倍多。(ct)