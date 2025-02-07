07/02/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升10點子，報7.2889

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)早盤高開後回吐漲幅，收報7.2889，較上個交易日4時30分收盤價升10點子，全日在7.2800至7.2940之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌11點子，報7.2891。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1699，較上個交易日跌8點子，創1月24日以來新低，和市場預測偏離擴至近1100點。



市場人士表示，中美貿易戰前景仍不明，且國內復甦動力亦略顯不足，客盤購匯需求不減，國有大行繼續通過掉期籌集美元並在即期投放足夠流動性，以助穩匯價，重點關注晚間美國非農數據會否帶來更多的指引。



標普評級最新觀點認為，受制於信心不足和利差劣勢，預計人民幣將持續面臨貶壓，不過政策制定者也會加大力度遏制資金外流和貨幣貶值，但人民幣匯率若面臨巨大壓力，大幅貶值的可能性也不排除。(jq)