22,757.22
+136.89
(+0.61%)
22,805
+138
(+0.61%)
高水48
8,379.43
+48.03
(+0.58%)
5,559.65
+33.43
(+0.60%)
2,105.72億
3,354.31
+7.59
(+0.227%)
3,949.07
+10.06
(+0.255%)
10,819.96
+70.50
(+0.656%)
2,137.38
-2.15
(-0.10%)
96,188.6700
+70.5500
(0.073%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0742
澳元最佳客戶買入價
4.9615
歐元最佳客戶買入價
8.1909
英鎊最佳客戶買入價
9.8215
日圓最佳客戶買入價
5.1371
休市美股: 2月17日休市
推廣醫護之選 | 維柏健關節指定產品買1送1
恒生指數
22,757.22
+136.89
(+0.61%)
期指
高水48
22,805
+138
(+0.61%)
國企指數
8,379.43
+48.03
(+0.58%)
科技指數
5,559.65
+33.43
(+0.60%)
大市成交
2,105.72億
股票
1,974.26億
(93.757%)
窩輪
53.68億
(2.549%)
牛熊證
77.78億
(3.694%)
即時更新：17/02/2025 11:04
可賣空股票總成交
3,405.91億
主板賣空
533.33億
(15.659%)
更新：14/02/2025 16:59
上証指數
成交：4,394.47億
3,354.31
+7.59
(+0.227%)
滬深300
3,949.07
+10.06
(+0.255%)
深証成指
10,819.96
+70.50
(+0.656%)
MSCI中國A50
2,137.38
-2.15
(-0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
96,188.6700
+70.5500
(0.073%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0742
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9615
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1909
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8215
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1371
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
四月
亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOUR KNOCK ON Vol.1 IN HONG KONG 亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOUR KNOCK ON Vol.1 IN HONG KONG
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOU...
推介度：
06/04/2025
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00941 中國移動00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55
貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
151.5630
-0.4400
-0.289%
SEK 美元/瑞典克朗
10.6819
-0.0199
-0.186%
THB 美元/泰銖
33.6750
-0.0460
-0.136%
更新：17/02/2025 11:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.03%
1個月
3.67%
3個月
3.79%
更新：14/02/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處