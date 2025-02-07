07/02/2025 13:59

【大國博弈】Puma中國製運動鞋減少輸美，CEO：靈活行事

《經濟通通訊社7日專訊》據《彭博》報道，隨著美中貿易戰升溫，Puma運往美國的中國製造運動鞋大幅減少。報道引述Puma行政總裁Arne Freundt指，目前運往美國的鞋履僅有約10%來自中國，而過去這一比例曾高達30%；Puma的美國市場日益依賴越南和印尼等地的供應商。



報道指，這是Puma自去年11月特朗普勝出大選以來所作的幾項調整之一。Arne Freundt表示，面對不確定的貿易環境及其對消費者行為的連鎖效應，靈活行事已變得至關重要。本周Arne Freundt召開了一次員工會議以深入了解美國的消費者信心，討論競爭對手的應對措施，並確保公司的產品採購團隊直接從一線員工那裏獲得訊息。



Arne Freundt稱，需要非常了解正在發生的事情，擁有持續的訊息流，並反思其計劃在這種環境下是否仍然準確、是否需要改變。(sl)