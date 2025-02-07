07/02/2025 14:16

【數據前瞻】春節錯位效應，1月CPI料漲0.4%創四個月高

《經濟通通訊社7日專訊》國家統計局將於周日(9日)公布1月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)數據。據《路透》綜合25家機構預估中值顯示，受春節假期錯位效應影響，1月CPI同比漲幅料從0.1%升至0.4%，為四個月高點；其中，8家機構預估中值顯示，1月CPI環比料上漲0.8%，為11個月最高水平。同時，24家機構預估中值顯示，原油價格環比上漲帶來一定支撐，預計1月PPI同比跌幅從2.3%收窄至2.1%，將創五個月最小跌幅。



浙商證券首席經濟學家李超團隊預計CPI有望V型反彈，並指受春節假期效應影響，1月CPI同比增速有望反彈至0.6%，對應1月環比增速為0.8%，核心CPI或改善較多。該團隊判斷，今年中國刺激消費的政策發力重點側重物價合理回升，建議重點關注物價總水平(即GDP平減指數)的溫和回升。根據LSEG Datastream數據，中國2024年第四季GDP平減指數為-0.7%，已連續七個季度為負。



投行花旗則預計，1月CPI環比上漲0.6%，同比上漲0.4%。不過該行研究報告指出，與過去兩年春節所在月份表現相比，今年春節帶來的通脹脈衝相對較小。近兩年春節所在月份，2024年2月CPI環比漲1%，2023年1月環比漲0.8%。



*低基數效應，PPI跌幅料收窄*



PPI方面，北京大學經濟學院教授蘇劍等發布報告稱，1月存在低基數效應，高頻數據顯示重要原材料價格漲跌互現，國際原油價格上漲帶動石油價格顯著上漲，疊加國內需求無明顯改變，工業生產價格同比增速繼續底部徘徊，預計PPI同比跌幅收窄至2%。



花旗則預計，PPI同比降幅可能收窄至2.1%，並指出日前的採購經理人指數(PMI)調查顯示，中國工業部門的通縮壓力正在縮小，但仍很頑固。花旗認為，除了通脹和信貸數據，1月的數據處於「真空」狀態，市場關注焦點會更多放在中國對美國加徵關稅的反應以及3月5日開幕的全國人大會議上。(sl)