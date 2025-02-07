07/02/2025 17:34

《神州金融》內地准10家保險公司試點開展保險資金投資黃金業務

《經濟通通訊社7日專訊》國家金融監管總局發布《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，自《通知》發布之日起，試點保險公司可以中長期資產配置為目的，開展投資黃金業務試點。



《通知》主要從試點內容、試點要求及監督管理三個方面提出明確要求。在試點內容方面，《通知》明確了試點投資黃金範圍：在上海黃金交易所主板上市或交易的黃金現貨實盤合約、黃金現貨延期交收合約、上海金集中定價合約、黃金詢價即期合約、黃金詢價掉期合約和黃金租借業務。同時，確定了10家試點保險公司：中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、太平人壽保險有限公司、中國出口信用保險公司、中國平安財產保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、泰康人壽保險有限責任公司、新華人壽保險股份有限公司。



*投資黃金帳面餘額應不超上季末總資產的1%*



在試點要求方面，《通知》對試點保險公司投資黃金的事前事中管理進行了規範。試點保險公司應當嚴格執行投資比例要求，投資黃金帳面餘額合計不超過本公司上季末總資產的1%。試點保險公司應當配備與黃金投資業務規模相適應的人員，其中投資研究、交易交割崗位應當配備至少2名通過全國黃金交易從業水平考試的人員，風控合規、清算核算等崗位應當配備至少1名通過全國黃金交易從業水平考試的人員。試點保險公司投資黃金應當靈活運用大宗交易、詢價交易、競價交易等方式分期分批建倉，避免因異常交易行為對市場造成衝擊。試點保險公司投資黃金應當使用貨幣資金，不得辦理黃金實物的出、入庫業務。



在監督管理方面，《通知》明確了試點業務的定期報告、臨時報告機制以及相關監督管理要求，包括試點保險公司應當於每季度結束後5個工作日內向金融監管總局報送試點業務開展情況的報告等。(sl)