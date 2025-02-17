07/02/2025 16:10

【ＡＩ】外交部：副總理張國清本月9日赴法國出席AI行動峰會

《經濟通通訊社7日專訊》中國外交部發言人宣布，國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理張國清將於2月9日至12日應邀赴法國出席人工智能(AI)行動峰會。



外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中國是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者。中方期待通過出席此次峰會，同各方加強溝通交流，凝聚合作共識，積極推進落實聯合國《全球數字契約》。中方也歡迎各國來華出席2025世界人工智能大會，塑造具有廣泛共識的人工智能全球治理框架，促進人工智能向善普惠。



《路透》表示，法國將於2月10日至11日在巴黎舉辦人工智能行動峰會，來自Alphabet、微軟和其他數十家企業的高管將出席會議，屆時中國人工智能初創公司DeepSeek可能成為焦點。



*法國AI專家對Deepseek成功視為積極信號*



據法國國際廣播電台(RFI)報道，巴黎人工智能行動峰會的「科學日」於當地時間6日在巴黎綜合理工學院(IP Paris)開幕。巴黎綜合理工學院院長、數學和人工智能專家羅拉喬巴德(Laura Chaubard)對於Deepseek推出R1引發全球科技與市場震蕩表示，她將這一成功「視為一個積極信號」。她指出，當前人工智能領域最緊迫的任務之一是擺脫規模龐大、成本高昂、能耗巨大的模式，因為這種模式未必適合推動經濟和工業轉型；Deepseek對於歐洲來說是個好信號，因為歐洲同樣有能力開發實現這類更高效模型的產業化。(sl)