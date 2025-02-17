07/02/2025 15:34

【ＡＩ】DeepSeek錢途好？傍DS鼠鍵組、培訓課銷量狂飆

《經濟通通訊社7日專訊》中國AI公司深度求索開發的大模型DeepSeek近期紅遍全球，DeepSeek有沒有賺到錢尚未有正式公布，但有不少不相關方面已經利用DeepSeek「搞到錢」。據內媒《藍鯨新聞》記者發現，一款號稱已接入DeepSeek、售價介乎399-599元(人民幣．下同)的滑鼠和鍵盤組合更銷量暴漲，在抖音平台上，該品牌的銷售額在1月31日當天僅有1萬-2.5萬元，但在2月6日，銷售額飆升至75萬-100萬元，日銷售額上漲了近100倍。



報道又指，帶有DeepSeek相關的線上課程正在不少平台熱賣，其中，《一人公司方法論+DeepSeek》在2月5日當天3小時直播中就賣出了超過5萬元的銷售額。



《成都商報》記者亦發現社交平台湧現一批DeepSeek培訓課程，教用戶如何操作、使用DeepSeek，涉及電商、自媒體、教育等多個行業，大部分課程都是免費，但也有許多需要付費。其中在小紅書平台上，DeepSeek培訓課售價從幾毫子到幾百元不等，例如有低至0.9元的「DeepSeek安裝教程」，也有高達699元的「用DeepSeek做自媒體」課程；還有12.99元的「DeepSeek提示詞指令100條」，已有900多人購買，估計收入超萬元。



*培訓課教用DeepSeek生產公眾號爆文*



報道又指，付費課中不乏「如何用DeepSeek賺錢」的內容，例如知識付費App「知識星球」中有不少這類「開宗明義」的課程，如「DeepSeek搞錢」、「DeepSeek搞錢指南」、「DeepSeek成長變現」等，甚至有「DeepSeek公眾號爆文生產課」，宣稱用DeepSeek解決寫作痛點，收費39.9元，已有超過1300人購買，即該課程創作者短短幾日收入超5萬元。



報道提到，部分DeepSeek付費課程的售後評價中，有用戶覺得課程很實用，但也有用戶覺得內容雞肋，一名用戶留言稱，「問DeepSeek都比買這個課強」。



*多人AppStore搜「DeepSeek」誤付近200元下載不相關App*



此外，內媒《九派財經》發現，在蘋果AppStore搜索「DeepSeek」，排名第一的是一個叫「DreamDesk中文版AI人工智能體」(下稱「DreamDesk」)的App，雖然有標示該搜索結果為「廣告」，但仍有不少用戶誤以為是DeepSeek而下載，並被誤導支付了198元的永久會員費。新浪黑貓消費者服務平台的相關投訴已有50多條。



報道指，App Store顯示，DreamDesk的發布人為「智 李」，備案號為「蘇ICP備2024060527號-1A」，而該軟件備案號所屬的應用名稱為「戀戀筆記本」，主辦單位名稱為「趙道凱」，審核通過日期為2025年2月5日。報道引述蘋果產品與技術支持客服回應稱，已將問題反饋至開發者部門處理。(sl)