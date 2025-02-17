07/02/2025 14:55

【ＡＩ】DeepSeek公布各平台唯一帳號，強調其他均屬仿冒

《經濟通通訊社7日專訊》DeepSeek紅遍全球後，仿冒網站也湧現，據報這些仿冒DeepSeek的網域中，有60%的IP地址源於美國，其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。DeepSeek微信公眾號發聲明指，已注意到部分與DeepSeek有關的仿冒帳號和不實信息對公眾造成了誤導和困擾，強調目前DeepSeek僅在以下社交媒體平台擁有唯一官方帳號：微信公眾號：DeepSeek；小紅書：@DeepSeek(deepseek_ai)；X(Twitter)：DeepSeek(@deepseek_ai)。



DeepSeek又強調，除以上官方帳號外，其他任何以DeepSeek或相關負責人名義對外發布公司相關信息的，均為仿冒帳號；而目前除DeepSeek官方用戶交流微信群外，DeepSeek從未在國內其他平台設立任何群組，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均屬假冒。(sl)