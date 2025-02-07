07/02/2025 09:22

【特朗普新政】貝森特全面闡釋其觀點：美國繼續奉行強勢美元政策

《經濟通通訊社7日專訊》美國財政部長貝森特接受美媒採訪，在就任後首度全面闡述其觀點及政策重點，涉及美元政策、聯儲局及債券發行、中美博弈等多個近來外界高度關注的話題。



美元方面，貝森特表示，特朗普領導下的美國繼續奉行強勢美元政策。他表示，不希望其他國家通過本幣貶值來操縱貿易。



聯儲局方面，貝森特稱，特朗普政府並不關注聯儲局是否會下調基準政策利率，政府關注的是導致10年期國債孳息率走低的政策舉措。



*債劵發行策略不會有任何變化*



債券發行方面，他認為在可預見的未來，財政部的債券發行策略不會有任何變化。現時發展軌跡良好，政府資金充足。



政府效率部方面，他表示親自審查過馬斯克政府效率團隊中，對聯邦支付數據有唯讀權限的財政部員工，財政部支付系統沒有被修改。



中國方面，他聲稱中國現在處於嚴重衰退中，經歷通貨緊縮，並試圖通過出口來擺脫困境。美國不能允許這樣，認為應該公平交易。(rc)