07/02/2025 09:47

【外圍經濟】亞馬遜本財季營業利潤展望不及分析師預期

《經濟通通訊社7日專訊》亞馬遜當前財季營業利潤展望低於分析師預期，該公司繼續加大人工智能相關支出。



亞馬遜周四(6日)盤後公布財報，截至3月的財季營業利潤將在140億至180億美元之間。分析師的平均預估為182億美元。亞馬遜預計本財季營收將高達1555億美元，分析師的平均預估為1586億美元。



第四季度方面，淨利潤為200億美元，按年升88.7%。經調整後每股盈利為1.86元，預期為1.49元。收入為1877.9億元，按年升10.5%，預期為1873億元。



亞馬遜行政總裁Andy Jassy一直在削減成本，並將公司的重點放在三大支柱業務上，即電子商務、雲計算和廣告。公司正投入數十億美元用於數據中心及自研晶片。(rc)