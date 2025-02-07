07/02/2025 10:38

【特朗普新政】美聯社：美國司法部終止沒收俄羅斯寡頭資產的計劃

《經濟通通訊社7日專訊》據美聯社報道，美國司法部周四(6日)終止沒收俄羅斯寡頭資產的計劃。解散特遣隊的舉措，是司法部在新任檢察長邦迪(Pam Bondi)的領導下採取的幾項措施之一。



此外，司法部還結束了外國影響特遣隊，該特遣隊是在第一屆特朗普政府成立，旨在打擊俄羅斯和其他國家發動的影響運動，防範製造混亂及破壞民主的虛假信息。



*美國烏克蘭問題特使：烏克蘭重獲核武器的可能性微乎其微*



與此同時，美國烏克蘭問題特使凱洛格(Joseph Kellogg)表示，烏克蘭重獲核武器的可能性微乎其微，或者幾乎等於零。



烏克蘭總統澤連斯基之前表示，烏國加入北約的進程可能需要數年甚至數十年的時間，為了保證安全，西方應向烏克蘭提供核武器。(rc)