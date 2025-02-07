07/02/2025 15:14

【外圍經濟】IMF：日本需要立即削減赤字以修復財政路徑

《經濟通通訊社7日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)表示，隨著自然災害風險加大，以及社會保障成本持續上漲，日本必須立即改善財政狀況。



IMF日本事務負責人Nada Choueiri周四(6日)受訪時警告，日本目前應對衝擊的空間有限，現在需要規劃如何找到空間來滿足財政支出需求，而不會增加赤字。



IMF發出警告之際，日本正加大支出，以滿足加強國防到提高出生率等一系列需求。與此同時，由於日本央行去年加息，其融資成本也在緩慢上升。日本的公共債務負擔已經是發達國家中最高。



此外，IMF在周五發布的第四條報告中表示，由於首相石破茂領導的少數派政府面臨的政治壓力，日本赤字進一步擴大的風險很大。現時預測到2025年，日本基本赤字將略微擴大至國內生產總值的2.2%，而去年這一比例為2.1%。(rc)