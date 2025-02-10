10/02/2025 16:45

《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話

《經濟通通訊社10日專訊》中國開源智能大模型DeepSeek對美國科技巨企造成衝擊，非農新增就業職位低於預期，且總統特朗普又稱，將向貿易夥伴徵收對等關稅，連串消息令美股上周五（7日）承壓。道指跌444.23點或0.99%，報44303.40點；標普500指數跌57.58點或0.95%，報6025.99點；納指跌268.59點或1.36%，報19523.40點。港股方面，恒生指數收市報21521，升388點或1.8%，成交2425億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加關於歐洲央行2023年度報告的全體辯論。11日凌晨1:00am，歐洲央行執委施納貝爾參加紐倫堡會談系列的小組討論。1:30am，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩發表講話。





在美國，今日公布業績的公司有：奧瑞金種業(US.SEED)等。(wa)