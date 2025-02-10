10/02/2025 07:52

《國金頭條》DeepSeek挫華爾街信心，標普連續第二周下跌

《經濟通通訊社10日專訊》中國關源智能大模型DeepSeek對美國科技巨企造成衝擊，非農新增就業職位低於預期，且總統特朗普又稱，將向貿易夥伴徵收對等關稅，連串消息令美股承壓，美股三大指數上周五（7日）收市報跌，標普500連續第二周下行。



道指收市報跌444.23點，或0.99%，報44303.40點；標普500指數跌57.58點，或0.95%，報6025.99點；納指跌268.59點，或1.36%，報19523.40點。納斯達克100指數下跌1.3%，「科技七巨企」指標跌2%，羅素2000指數下跌1.2%。



本周三大指數均錄得跌幅，道指累跌0.54%，標普500指數下跌0.24%，納指下跌0.53%。亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期，收市報跌4%。Pinterest股價大升19%，因公司第四季營收首次突破10億美元，且2025年第一季業績指引超預期。



美國勞工部報告公布，美國1月非農新增就業職位增加17.5萬個，低於市場預期，失業率則降至4%。非農就業報告公布後，美國國債價格走低，國債孳息率攀升。



*美匯指數向上，日圓續升*



非農數據公布後，市場對聯儲局進一步減息的預期升溫。美匯指數一度急升50點，之後回落至107.89附近。美國10年期國債孳息率亦升至4.473%。



日圓匯率持續向上，美元兌日圓一度跌破151，報150.96。日圓有望連續第四周兌美元上升。英倫銀行昨日一如市場預期減息0.25厘後，英鎊兌美元跌幅擴大至1%，報1.236。



紐約期金升0.24%，報每盎司2883.75美元。紐約期油升0.66%，報每桶71.08美元；布蘭特期油升0.44%，報每桶74.63美元。原油價格本周累計跌逾2%，為連續第三周錄得跌幅。(jf)