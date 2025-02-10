10/02/2025 08:23

【特朗普新政】特朗普暫停對中國小額包裹徵稅，因海關遇執行困難

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普於當地時間上周五(7日)簽署行政命令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵稅，直至美國海關有能力處理向該等小額包裹徵收關稅為止。



美國此前疑針對中國電商，取消來自內地及香港的800美元以下低價包裹的免稅優惠，令當地郵政及國際空郵公司等停收來自中國包裹，但不足12小時美國郵政即收回有關決定。據報取消豁免小額包裹關稅政策過於突然，令紐約甘迺迪國際機場的包裹海關清關出現大量擠擁，甚至影響已繳納關稅的包裹。



外電引述消息指，美國海關和邊境保護局上周四(6日)曾與物流業界開會，討論甘迺迪機場堆積上百萬個包裹的情況。隨後特朗普即以行政命令押後取消豁免條款，直至商務部等有關部門完善系統處理相關關稅，確保順利執行相關指令為止。(hc)